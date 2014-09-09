حريق بثلاث عربات في قطار ببنها دون إصابات بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب في 3 عربات بقطار “منوف – بنها” دون إصابات او خسائر بالأرواح .

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة، وعلي الفور إنتقلت مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق في عربات القطار 826 القادم من منوف لبنها أمام قرية بقيرة مركز بنها، حيث تبين اشتعال النيران في سقف العربة الأخيرة مما تسبب في نشوب الحريق الذي إمتدد للعربتين المجاورتين مما تسبب في تلفيات بالعربات الثلاثة دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات بين الركاب حيث تم السيطرة علي الحريق وسحب القطار لمحطة بنها .

وأكد مصدر أمني أن الوضع تحت السيطرة وجاري انتداب المعمل الجانئي لفحص الحريق، مشيرًا إلي أنه يرجح أنه سبب الحريق ماس كهربائي في وحدة الكهرباء بالعربة الأخيرة مضيفًا بأن الخسائر طفيفة في العربتين المجاورتين للعربة الأخيرة التي بدأ فيها الحريق دون وقوع إصابات بشرية، مؤكدًا علي أن الحادث لم يؤثر علي حركة القطارات علي الخط الذي يربط القليوبية بالمنوفية .