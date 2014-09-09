أوباما يهنئ العبادي على التصديق على الحكومة العراقية الجديدة

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هنأه والشعب العراقي خلاله على تصديق البرلمان العراقي على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما والعبادي اتفقا على أهمية اتخاذ الحكومة الجديدة خطوات ملموسة لتلبية طموحات ومعالجة مشاكل الشعب العراقي.

وأكد الاثنان دعمهما لمواصلة بناء شراكة قوية واستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق في الوقت الذي أكد فيه أوباما التزامه بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي وحكومته لدعم الاستراتيجية الرامية لمواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

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