أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أوباما يهنئ العبادي على التصديق على الحكومة العراقية الجديدة

Google+ Print
أوباما يهنئ العبادي على التصديق على الحكومة العراقية الجديدة أوباما يهنئ العبادي على التصديق على الحكومة العراقية الجديدة

أوباما

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هنأه والشعب العراقي خلاله على تصديق البرلمان العراقي على تشكيل الجديدة.

وقال بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما والعبادي اتفقا على أهمية اتخاذ الحكومة الجديدة خطوات ملموسة لتلبية طموحات ومعالجة مشاكل الشعب العراقي.

وأكد الاثنان دعمهما لمواصلة بناء شراكة قوية واستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق في الوقت الذي أكد فيه أوباما التزامه بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي وحكومته لدعم الاستراتيجية الرامية لمواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي