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Victoria Beckham & DVF تعرضان تصاميمهما في أسبوع الموضة

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Victoria Beckham & DVF تعرضان تصاميمهما في أسبوع الموضة Victoria Beckham & DVF تعرضان تصاميمهما في أسبوع الموضة

الإثنين 08-09-2014 12:16

عرفت المصممتان فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham ودايان فون فرستنبورغ Diane von Furstenberg بلمستهما الخاصة التي تظهر بشكل كبير على تصاميمهما وعروضهما في أسبوع الموضة، وقد اجتمعت المصممتان لتتشاركا في اليوم الرابع من أسبوع الموضة في نيويورك، وتقدم كل منهما مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2015.

في عرض فيكتوريا بيكهام شاهدنا عرضاً عصرياً يجمع بين البساطة والأناقة بطريقة مريحة وناعمة، إذ قدمت المصممة عدداً من المعاطف الصيفية الخفيفة والفساتين العملية القصيرة، وقد تنوعت ألوانها بين البيج والعودي والأسود، كما ظهر عدد من التصاميم المزينة بطبعات وردية في نهاية العرض، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ديفيد بيكهام زوج المصممة الشهيرة كان حاضراً في هذا العرض مع نجله الأكبر بروكلين ليقدما الدعم المعنوي للمصممة.

وبالنسبة لعرض المصممة دايان فون فرستنبورغ فقد عمته أجواء الأناقة والرقي بطريقة ما، حيث قدمت المصممة مجموعة من الفساتين القطنية المزينة بطبعة المربعات ذات اللونين الأبيض والأسود لتنتقل بعد ذلك إلى الطبعات المقلمة والموردة، وشاركت العارضة الشابة كيندال جينر الأخت غير الشقيقة للأخوات كارداشيان في هذا العرض مع مجموعة كبيرة من العارضات الشهيرات، كما كانت ناعومي كامبل أشهر عارضة في العالم مفاجأة العرض، إذ اختتمته وأثارت إعجاب المتابعين والحضور.

شاهدي معنا تصاميم كل من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham ودايان فون فرستنبورغ Diane von Furstenberg لربيع وصيف 2015 في أسبوع الموضة في نيويورك، وأخبرينا برأيك.
 

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