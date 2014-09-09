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الأسود مع الماس... سحر لا يُقاوم!

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الأسود مع الماس... سحر لا يُقاوم! الأسود مع الماس... سحر لا يُقاوم!

الإثنين 08-09-2014 14:09

المجوهرات على مختلف أشكالها وألوانها رائعة. والألماس قادر على إضفاء بريق رائع وجذاب على أيّ قطعة من المجوهرات، خصوصاً حين يجتمع مع الأحجار الكريمة الملوّنة. لكنّ أكثر الألوان التي تليق بالماس وشفافيّته الفاخرة هو الأسود.
إنّ اللون الأسود يُكحّل الماس بطريقة مثالية، بفضل ما يُبدعه من تباين بين شفافيّة ونعومة الألماس وبين قسوة وقوّة اللون الأسود، حيث تتشكّل قطع رائعة، تكون أقرب إلى تحفٍ فنيّة منها إلى مجوهرات. وقد رأينا عدداً كبيراً من البيوت العالمية تدمج بين الاثنين، منها: Bulgari في مجموعة Diva، وكذلك Adler في مجموعة Carbon، فيما شاهدنا هذا الدمج لدى Carrera y Carrera في مجموعة Sierpes، وكذلك لدى Chanel في مجموعة Tuxedo الرائعة والمبتكرة، ولدى دار de GRISOGONO على سوار Boule بتصميمه الأنيق والفاخر. أمّا دار Louis Vuitton فقد أدخل بعض اللون الأخضر إلى هذين اللونين بحجر الزمرد النفيس... والنتيجة كانت مُذهلة!
اختاري إحدى هذه المجوهرات لإطلالاتك الباهرة، وزيّني بها فستانك الأسود المفضّل، كي تسحري من حولك ببريق لا يُضاهَى.

 

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