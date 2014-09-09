Rosie و Candice الشقراوان الأجمل والأكثر أناقة

عارضتا الأزياء الشهيرتان Candice Swanepoel وRosie Huntington-Whiteley تتميّزان بجمال باهر وقوام ممشوق، وبتشابه كبير يجمعهما، خصوصاً الشعر الأشقر وملامح الوجه الحادة، وبالتأكيد الطول الفارع. الأولى من جنوب أفريقيا، والثانية من المملكة المتحدة. لكن الاثنتين هما من أشهر ملائكة Victoria’s Secret.

عند مشاهدتهما عن بعد، أو على السجادة الحمراء، تكاد لا تستطيع التمييز بين الواحدة والأُخرى، بالرّغم من أنّ لكلٍّ منهما أسلوباً مختلفاً ومتميّزاً في الموضة؛ وكلتاهما تتمتّعان بأناقة طاغية. لكنّ أسلوب Rosie في الموضة أكثر كلاسيكيّة، إذ تختار الفساتين الطويلة على السجّادة الحمراء، أو الفساتين الضيّقة التي تصل للركبة، في المناسبات الرسمية. أمّا للإطلالات الصباحية، فهي ذات أسلوب خاصّ، جعل منها الأكثر أناقة في الكاجوال، ويتمثّل في أغلب الأحيان بسروال ضيّق مع قميص، ومن فوقه جاكيت بليزر، بالإضافة إلى حقيبة جلديّة فاخرة من أحد دور الأزياء المفضّلة لديها.

أما Candice فأسلوبها في الموضة أكثر جرأة وعصريّة، واختياراتها غير تقليديّة في معظم الأحيان، كما لا تتردّد في اختيار الفسايتن القصيرة، التي تُناسبها جداً على السجّادة الحمراء. وهي عندما تختار الفساتين الطويلة، فلا بدّ لها من أن تكون ذات تصميم مميّز. وفي إطلالتها الكاجوال، التي تعود في الإغلب إلى حقبة الثمانينات، نراها في سراويل الجينز ذات الخصر العالي، مع القمصان القطنية القصيرة.

مَن برأيك هي الأكثر أناقة، ومن التي أعجبك أسلوبها في الموضة أكثر؟ شاهدي الصور، ولا تبخلي علينا بالمشاركة.

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