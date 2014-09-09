بديل مايكون: لا أحد صدق أن منتخب البرازيل استدعاني

فابينو الظهير الأيمن الشاب، كان غير مصدق حين تلقى استدعاء لتمثيل منتخب البرازيل، لا هو ولا رفاقه في نادي موناكو الفرنسي.

كارلوس دونجا المدير الفني لمنتخب البرازيل استدعى فابينو صاحب الـ20 عاما للسليساو، بعد طرد مايكون دوجلاس من معسكر الفريق.

وقال فابينو في مؤتمر صحفي: "حين جاء خبر الاستدعاء من منتخب البرازيل، كنت ألعب بعض ألعاب الفيديو من رفاقي في موناكو".

وتابع "وقتها قلت لهم، لقد تلقيت استدعاء من منتخب البرازيل، نظروا إلى بعضهم البعض وضحكوا.. لم يصدقوني".

وأضاف "بعدها طبعا قاموا بتوجيه التهنئة لي، أنا سعيد للغاية".