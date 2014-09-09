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بالفيديو - ويلبيك المدفعجي يفك نحس سنة بهدفين لإنجلترا في سويسرا

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بالفيديو - ويلبيك المدفعجي يفك نحس سنة بهدفين لإنجلترا في سويسرا بالفيديو - ويلبيك المدفعجي يفك نحس سنة بهدفين لإنجلترا في سويسرا

حصل أرسنال على دفعة معنوية، بعدما سجل صفقتهم الجديدة داني ويلبيك هدفين في فوز منتخب إنجلترا 2-0 على سويسرا مساء اليوم الاثنين.

ويلبيك المنتقل إلى أرسنال بـ20 مليون يورو منتقلا من مانشستر يونايتد، قاد هجوم فريق الثلاثة أسود بجوار واين روني بعد إصابة دانيل ستوريدج نجم ليفربول.

لم يبدع روني قائد الإنجليز.. وفريق روي هودجسون باكمله خاصة في الشوط الأول.

لكن مع الشوط الثاني تألق الإنجليزي، أو تألق رحيم ستيرلينج فمنح الفريق كله مساحات وسرعات، حتى جاء ويلبيك بالحسم.

وسجل ويلبيك – 23 عاما - الهدف الأول له مع منتخب إنجلترا بعد عام كامل من الصيام.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية لرحيم ستيرلينج في هجمة مرتدة ضربت أصحاب الأرض في مقتل.

وأحرز ويلبيك الهدف الثاني بهجمة بدأها ستيرلينج بتمريرة إلى البديل ريكي لامبرت، الذي في لمسته الأولى بعد دخوله مرر إلى لاعب أرسنال الجديد، ليسجل.

وبذلك، استهل منتخب إنجلترا رحلته في تصفيات أمم أوروبا بفوز قوي على أرض بازل في سويسرا.

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فيديو اليوم السابع

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