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بالفيديو - نجم جديد وباننيكا في خماسية إسبانيا أمام مقدونيا

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بالفيديو - نجم جديد وباننيكا في خماسية إسبانيا أمام مقدونيا بالفيديو - نجم جديد وباننيكا في خماسية إسبانيا أمام مقدونيا

(إفي): حقق المنتخب الإسباني لكرة القدم اليوم فوزا كبيرا على مقدونيا بخمسة أهداف مقابل واحد في مستهل مشوار "لاروخا" في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية التي ستقام في فرنسا 2016.

حملت أهداف إسبانيا توقيع سيرخيو راموس (ق15) من ركلة جزاء والوافد الجديد إلى المنتخب باكو ألكاسير (ق18) وسرجيو بوسكيتس (ق47) وديفيد سيلفا (ق50) وبدرو رودريجز (ق91بينما جاء هدف مقدونيا الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء نفذها أجيم إبرايمي.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام سلوفاكيا، التي فازت على أوكرانيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في اسكتلندا نظرا للنزاع الدائر في شرقي أوكرانيا، التي احتلت المركز قبل الأخير بالمجموعة بفارق الأهداف أمام مقدونيا.

ويعد هذا اللقاء الرسمي الأول الذي يخوضه المنتخب الإسباني منذ خروجه خالي الوفاض من المونديال في دور المجموعات، بعد خسارته أمام هولندا (1-5) وتشيلي (0-2) وفوزه على أستراليا بثلاثية نظيف، وكذلك خسارته وديا أمام فرنسا بهدف دون رد.

كانت الأفضلية والاستحواذ والخطورة في الشوط الأول من نصيب المنتخب الإسباني، فيما لم يشكل نظيره المقدوني خطورة كبيرة على مرمى "القديس" إيكر كاسياس باستثناء فرصة أو اثنتين.

سجل سيرخيو راموس أول أهداف المنتخب الإسباني من ركلة جزاء (ق15) سددها بمهارةإعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

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