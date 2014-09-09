فيديو.. وزير البترول: نعلق آمالا كبيرة على غاز الصحراء الغربية والبحر المتوسط

قال شريف إسماعيل، وزير البترول، إن من وجهة نظره كمسؤول يرى أن كل ما ينتج في مصر يجب أن يستهلك في مصر، في إشارة للقيمة المضافة الخاصة بالغاز الطبيعي، مضيفًا: «إذا كان هناك فائض فيجب أن يكون مناسبًا مع أسعار الأسواق التي يصدر إليها».

وأضاف، في جلسة «سياسات الطاقة والاستثمار» بمؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2014، أن أنسب شىء استخدام الغاز في السوق المحلية، مشيرًا لوجود مشكلة زمنية فيما يخص استخدام واستهلاك الغاز، مشيرًا إلى التعامل مع المشروعات التنموية الخاص بإدكو، الذي يمكن ان ينتج 25% من إنتاج الغاز في مصر.

وأشار إلى وجود مشروعات يتم الحديث عنها مع مستثمرين أجانب لإنجاح إتمامها في الفترة من 2015 لـ2017، مشيرًا إلى أن مصر تأخرت في استيراد الغاز، وأن الإجراءات المصاحبة له تأخذ وقتًا في البداية وسيتم العمل على إنهائها في ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الآمال معلقة على الغاز في الصحراء الغربية والبحر المتوسط، معتبرًا أن الحكومة نجحت في ظل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع قرار رفع الدعم، مؤكدًا تقدير الدولة للبعد الاجتماعي والاهتمام بالصحة والتعليم والنقل لتطوير تلك الخدمات.