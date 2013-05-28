أبو العز الحريري: "سد النهضة" سيعلمنا ترشيد المياه.. ولدينا طاقة شمسية بديلة

لابد من ترشيد مياه الري في مصر بإعادة استخدامها مرة أخرى

كتب : سارة محمد منذ 5 دقائق

قال أبوالعز الحريري المرشح الرئاسي السابق، إن قرار إثيوبيا بإنشاء "سد النهضة" يفجر قضية المياه في مصر، ويحدث نوعا من اليقظة لدى المصريين في كيفية التعامل معها.

وأكد الحريري، في تصريحه لـ"الوطن"، أن المصريين يهدرون كميات كبيرة من مياه النيل، وبناء السد سيوضح كيفية التعامل مع المياه على عدة مستويات، من أهمها الحفاظ على المياه ومحاولة ترشيدها بقدر المستطاع، مضيفا أنه سيفتح الباب للبحث عن إمكان الحصول على المياه من طرق مختلفة، من أهمها البحيرات مثل "فيكتوريا".

وتابع أنه لابد أيضا من ترشيد استخدام مياه الري في مصر بإعادة استخدامها مرة أخرى، مستشهدا بعدة أبحاث طبَّقها عدد من أصدقائه، حيث استخدموا 8% من مياة الري ما ساعد على تحسين الإنتاج وخفض نسبة كبيرة من استهلاك المياه المستخدمة في الري، موضحا أن البلاد لديها كمية كبيرة من المياه الجوفية ومياه الأمطار، ويمكن أن نعيد استخدامها.

وأوضح المرشح الرئاسي السابق أن بناء "سد النهضة" في إثيوبيا له ضرورة كبيرة لهم، مضيفا أنه "لا يجوز استخدام القوة العسكرية معهم، لكن لابد أن نستغل السد بشكل يستفيد منه الجميع"، مشددا على أن مصر لا تحتاج لشراء الكهرباء من إثيوبيا لأننا "نملك طاقة شمسية يمكن أن تولد كل يوم طاقة كهربائية بقيمة أربعة تريليون جنيه".