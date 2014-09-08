أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ البحيرة يشارك في ماراثون الفتيات احتفالًا بمهرجان السياحة والتسوق

Google+ Print
محافظ البحيرة يشارك في ماراثون الفتيات احتفالًا بمهرجان السياحة والتسوق محافظ البحيرة يشارك في ماراثون الفتيات احتفالًا بمهرجان السياحة والتسوق

محافظ-البحيرة-اللواء-مصطفى-هدهود

أكد محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، أهمية الرياضة في بناء الأجسام وصفاء الذهن وسمو الأخلاق وتنشئة جيل جديد قادر على تحمل مسئوليات المستقبل وبناء الحديثة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات ماراثون الفتيات لجميع المراحل العُمرية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة اليوم الإثنين، والذي بدأ من مدخل مدينة دمنهور بشارع عبد السلام الشاذلي حتى استاد دمنهور الرياضي، وشارك فيه قيادات المحافظة التنفيذية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بمهرجان السياحة والتسوق.

كما قام محافظ البحيرة بتوزيع الجوائز على المشاركات بالمارثون، مؤكدًا أهمية دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعالة والإيجابية في رسم مستقبل افضل لأبناء مصر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية