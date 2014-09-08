محافظ البحيرة يشارك في ماراثون الفتيات احتفالًا بمهرجان السياحة والتسوق

أكد محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، أهمية الرياضة في بناء الأجسام وصفاء الذهن وسمو الأخلاق وتنشئة جيل جديد قادر على تحمل مسئوليات المستقبل وبناء مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات ماراثون الفتيات لجميع المراحل العُمرية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة اليوم الإثنين، والذي بدأ من مدخل مدينة دمنهور بشارع عبد السلام الشاذلي حتى استاد دمنهور الرياضي، وشارك فيه قيادات المحافظة التنفيذية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بمهرجان السياحة والتسوق.

كما قام محافظ البحيرة بتوزيع الجوائز على المشاركات بالمارثون، مؤكدًا أهمية دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعالة والإيجابية في رسم مستقبل افضل لأبناء مصر.