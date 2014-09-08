نبيل معلول: مغادرتي للترجي كانت لأسباب سياسية

قال نبيل معلول المدرب السابق لنادى الترجي التونسي، إن خروجه من تدريب الترجي في العام الماضي كان “لأسباب سياسية”.

وأوضح معلول – في تصريحات أدلى بها لصحيفة الشروق التونسية – إنه يعتقد أنه دفع ضريبة لقائه مع رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، في إشارة منه إلى أنه خسر منصبه في الفريق لأسباب سياسية.

كما تناول المدرب الحالي لنادى لجيش القطري فى تصريحاته الوضعية المعقدة التى يعانى منها الترجى فى الآونة الراهنة، حيث قال إنه يعتقد أنه لن يكون بمقدور أى مدرب حتى ولو كان المدرب العالمي الشهير جوزيه مورينيو تغيير وضعية الفريق، في إشارة إلى صعوبة قيام مدربه الحالي بن يحي بتحقيق نتائج إيجابية في الفترة القادمة بسبب ما اعتبره ”محدودية إمكانيات العنصر البشري لفريق الدم والذهب”.

كما دافع معلول في تصريحاته عن تجربته مع الترجي، مشيرًا إلى أنه حقق إنجازات كبيرة مع الفريق.