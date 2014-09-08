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“قومى المرأة” يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

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“قومى المرأة” يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم “قومى المرأة” يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

مرفت التلاوي

يوقع المجلس القومى للمرأة غدا الثلاثاء بروتوكولا للتعاون مع وزارة التربية والتعليم يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة في الوزارات المشاركة ” السياحة ، الآثار، الثقافة، البيئة ، التنمية المحلية ، الموارد المائية والري ، الشباب والرياضة ، وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي ، والمجلس القومي لشئون الإعاقة” .

ويهدف البروتوكول الى تنمية وتبادل الخبرات والكفاءات البشرية بين الوزارات المشاركة ,بناء قدرات النشء والشباب وإعداد قيادات شبابية وفق خطط وبرامج محددة ,والكشف عن المواهب ورعايتها وصقلها في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية.

كما يهدف البروتوكول , الذى سيوقع بمقر وزارة التربية والتعليم, إلى تنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة متكاملة بين الوزارات في جميع المجالات على مستوى المحافظة والقطاع والدولة وذلك في إطار حرص الدولة على تنمية النشء والشباب تربويا وثقافيا وعلميا ورياضياً والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لدى الوزارات المشاركة.

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