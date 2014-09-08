اصنع (كهربتك) في بيتك!

(توكيل يا بيه) ...!

كانت النية أن أكتب عن ميليشيا المشهلاتية الذين يصطادون الزبائن من أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في محاولة لاستكمال ما شرعت فيه قبل فترة من توثيق (الميليشيات التي تحكم مصر).

كنت أريد أن أنقل تجربتي الشخصية في التعامل معهم في مكتب (السيوف) بالإسكندرية، وأن أشرح كيف يديرون أمورهم من خلال شبكة علاقات مع الموظفين الرسميين، تسمح لزبائنهم بإنجاز معاملاتهم مبكراً وتفادي الاشتراك في لعبة (عجين الفلاحة) التي يلعبها بقية المصريين داخل (الغرزة) التي يُطلق عليها اصطلاحاً وتجاوزاً (مكتب الشهر العقاري والتوثيق).

كنت بالفعل عقدت النية على ذلك حتى صباح اليوم، إلى أن قرأت خبراً حاز على كل اهتمامي، فقلت في نفسي: بما أن الأعمال بالنيات، فلأكتفي مؤقتاً بحجز ثواب هذا العمل الخيّر، إلى أن أنتهي من نقل فحوى الخبر المبهج إلى أهالي مصر المحروسة، لعلنا نجد فيه العزاء والقدوة وسط معاناة انقطاع الكهرباء التي جعلت الحياة تشبه الجحيم.

خلاصة الخبر أن إمارة (دبي) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لديها كيان مؤسسي اسمه (المجلس الأعلى للطاقة). اليوم، رفع هذا الكيان - بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي- مشروع قانون إلى المجلس التنفيذي بالإمارة، بشأن إنتاج الطاقة الشمسية.

ماذا يقترح هذا المشروع؟

يقترح فتح المجال لأصحاب المنازل والشركات التجارية في (إنتاج الكهرباء) من منازلهم أو شركاتهم، والتحول إلى (منتجين للطاقة الكهربائية)، وربطهم بشبكة الكهرباء تحت اسم (شبكة المنتجين المنزليين).

وتتوقع دبي أن تساهم هذه الشبكة في إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بعد تركيب عدادات ذكية لاحتساب كمية الطاقة المنتجة، والتأكد من سلامة تركيب الألواح الكهروضوئية وغيرها من الجوانب الفنية اللازمة.

طبعاً لم يُغفل الخبر الإشارة إلى أنه بهذه الخطوة (سوف تكون دولة الإمارات، الأولى في منطقة الشرق الأوسط، التي تقوم بهذا المشروع)، كما لم يُغفل الإعلان عن (حزمة من الحوافز تقدمها حكومة دبي للأشخاص أو الجهات التي سوف تقوم بتوليد الطاقة الشمسية على المباني والمنازل والمؤسسات التابعة لها، كنوع من التشجيع على توليد هذا النوع من الطاقة، والتوسع فيه خلال الفترة المقبلة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارة).

على هامش الحدث الرئيس في الخبر (أو في حواشيه) ... نقرأ أن ( المجلس الأعلى للطاقة يعتزم إطلاق هيئة رقابية تقويمية لآليات وجهود ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية، للوقوف على المستوى الذي وصلت إليه، وتحديد أهدافها وإخفاقاتها وتوجيهها بالشكل المناسب)، هذه الهيئة تحمل اسم (وكالة الحد من استهلاك الطاقة).

وهي ليست هيئة ورقية بالطبع -كحال هيئاتنا- إنما هي كيان حقيقي يعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج المحددة والواضحة، بعضها انطلق منذ سنوات وسوف ينتقل إليها، خذ عندك: (برنامج الأبنية الخضراء التابع لبلدية دبي، برنامج آلية إنارة الشوارع العامة مع هيئة الطرق والمواصلات، برنامج رفع كفاءة إنتاج الطاقة وكفاءة نقلها وتوزيعها وتحويلها مع هيئة كهرباء ومياه دبي).

ولأن هؤلاء الناس لا يتركون شيئاً للظروف، فقد (خاطب المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، وزارة التربية والتعليم، لإضافة مناهج دراسية متعلقة بالطاقة وترشيد الاستهلاك، لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، تعكس جهود التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، بما في ذلك إنتاج الطاقة).

انتهى الخبر..

يمكنـ(نا) الآن أن نكتفي من هذا الخبر بالتحسر على ما آلت إليه أوضاعنا في مصر، (والـ«نا» هنا عائدة على المصريين شعباً وحكومة).

كما يمكننا أن نرتقي قليلاً من (التحسر ) إلى مساحة (التأمل)، فنتأمل كيف أن الفكرة ليست فقط بسيطة وعملية، إنما هي مذهلة إلى حد يجعلها شبيهة بخيال الشعراء والمبدعين، (وما أحوجنا في مصر إلى الكثير من الخيال يسحبنا من مستنقع الرتابة والروتين).

وإذا قررنا – بمعجزة- بذل مزيد من الجهد لننتقل إلى مستوي أبعد من (التأمل) لنصل إلي (بهجة الاستيعاب)، فسوف ندرك أن هذه الفكرة ليست نابعة من فراغ، ولا من ركون إلى تصور وهمي عن الذات المتفوقة، إنما هي نتيجة جهد عملي مبني على منهج علمي، بدليل وجود (مجلس أعلى للطاقة) يمثل (المخ) يعمل بالتنسيق مع (هيئة كهرباء) تمثل (العضلات).

طبقة أخرى وأخيرة من طبقات الخبر، طبقة شفافة ورقيقة لكنها تكشف عن أدق آليات الإدارة القائمة على رؤية وأهداف، فالخبر لا يدور عن مجرد أحلام أو عن فكرة تراود الحكومة، إنما يدور حول (قانون) صاغته الحكومة بالفعل لتقنين ممارسات فنية لازمة لخدمة المجتمع، وهي عندما انتهت من صياغة مشروع القانون قدمت معه (حزمة من الحوافز) للمشاركين، وخاطبت وزارة التربية والتعليم، لإضافة مناهج دراسية كفيلة بتهيئة المجتمع لاستقباله والمساهمة في نجاحه.

الحكومات تدرس الواقع، تتنبأ علمياً بالمستقبل، تخطط له وتضع المشروعات الكفيلة باستقباله وترسم للشعوب القنوات التي تساعد على الاستفادة من هذه المشروعات ودعمها كل، في حدود إمكاناته.

أكتفي بهذا القدر من القراءة، قبل أن أجد نفسي مضطراً إلى مخاطبة سمو حاكم دبي لكي يعيرنا نخبة من رجاله لتأخذ بأيدينا، نحن المثقلين بماضينا العريق (إلى حد عدم القدرة على النهوض).

حفظ الله مصر من كل واهم مغرور.

waleedalaa@hotmail.com