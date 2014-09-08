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هذا هو خليفة طوني خليفة في تقديم "للنشر"

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هذا هو خليفة طوني خليفة في تقديم "للنشر" هذا هو خليفة طوني خليفة في تقديم "للنشر"

الإثنين 08-09-2014 18:08

أفادت بعض المصادر الخاصة لـ "سيدتي نت"، انه بعد انتقال الإعلامي طوني خليفة إلى محطة MTV وقع الاختيار على الفنان بيار شمعون لتقديم برنامج "للنشر" الذي سيستمر عرضه على شاشة "الجديد".
كما أشارت المصادر نفسها إلى أن طوني خليفة سيضطر، الى اختيار اسم جديد للبرنامج الذي سيقدمه على شاشة MTV لكنه سيكون بنفس مضمون برنامجه السابق "للنشر"، لان فكرة البرنامج هي له كما اسمه، وقد سجل فكرة البرنامج باسمه في وزارة الاقتصاد لكنه لم يسجل الاسم، ما يعني أن اسم "للنشر" اصبح ملكاً لتلفزيون الجديد بعد أن استمر عرضه لمدة 7 سنوات على شاشتها.

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سيدتي