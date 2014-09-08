أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لأول مرة جورج كلوني وأمل علم الدين على السجادة الحمراء سوياً

Google+ Print
لأول مرة جورج كلوني وأمل علم الدين على السجادة الحمراء سوياً لأول مرة جورج كلوني وأمل علم الدين على السجادة الحمراء سوياً

الإثنين 08-09-2014 18:30

بعد أن كان محرّماً على الإعلام الوصول إلى George Clooney وخطيبته أمل علم الدين، حضر الثنائي الحدث الخيريّ Celebrity Fight Night في "توسكاني"، في إيطاليا، حيث عبراً سوياً السجادة الحمراء لأول مرة.

فقد رافقت أمل، المحامية اللبنانية الأصل، خطيبها للمرة الأولى على السجّادة الحمراء، متألقة بفستان أسود أنيق من Dolce&Gabbana.

وتمّ خلال الحفل تكريم George ، الذي استغلّ خطابه للكشف عن موعد زفافه ومكانه، حيث قال :"لقد قابلت خطيبتي الرائعة في إيطاليا، وسأتزوجها خلال أسبوعين في البندقية".

يُذكر أنّ ريع هذا الحدث الخيري يعود إلى مركز Muhammad Ali للباركنسون.

 

فستان زفاف أمل علم الدين يجمعها بالدوقة كايت ميدلتون

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي