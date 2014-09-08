لأول مرة جورج كلوني وأمل علم الدين على السجادة الحمراء سوياً

بعد أن كان محرّماً على الإعلام الوصول إلى George Clooney وخطيبته أمل علم الدين، حضر الثنائي الحدث الخيريّ Celebrity Fight Night في "توسكاني"، في إيطاليا، حيث عبراً سوياً السجادة الحمراء لأول مرة.

فقد رافقت أمل، المحامية اللبنانية الأصل، خطيبها للمرة الأولى على السجّادة الحمراء، متألقة بفستان أسود أنيق من Dolce&Gabbana.

وتمّ خلال الحفل تكريم George ، الذي استغلّ خطابه للكشف عن موعد زفافه ومكانه، حيث قال :"لقد قابلت خطيبتي الرائعة في إيطاليا، وسأتزوجها خلال أسبوعين في البندقية".

يُذكر أنّ ريع هذا الحدث الخيري يعود إلى مركز Muhammad Ali للباركنسون.

فستان زفاف أمل علم الدين يجمعها بالدوقة كايت ميدلتون

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