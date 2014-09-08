الفنانة صفاء سلطان تلبي دعوة الطفلة آلاء نافذ لدعم غزة

لبت الفنانة صفاء سلطان دعوة "سيدتي" ودعوة الطفلة آلاء، التي سبق وأن رشحتها من أجل التبرع إلى أطفال غزة، ولم تتردد الفنانة صفاء سلطان في المشاركة، وقامت بالتبرع بنظارتها الشمسية الثمينة، من أجل دعم هؤلاء الأطفال الذين يعيشون أوقاتاً صعبة.

تعد صفاء سلطان أول من لبى الدعوة بروح جميلة اعتادها منها جمهورها ومحبيها.

طريقة المشاركة:

1 ـ يرجى الاطلاع على الفيديوهات المرافقة للخبر.

2 ـ يمكن لكل عائلة أن تسجل لطفلها فيديو مشابه وهو يتبرع بغرض من حاجياته الشخصية، ويدعو فيه نجمه المفضل للمشاركة.

3 ـ يمكنكم اختيار جمعية معينة للتبرع إليها، وذكر اسمها في الفيديو، أو إرسال التبرع إلى أحد مكاتب "سيدتي" في البلد الذي توجدون فيه، وستقوم "سيدتي" بإرسالها للجهات المعنية، وتنشر ذلك لاحقاً.

يمكنكم تحميل فيديوهات أطفالكم عبر التطبيق الآتي:

https://www.facebook.com/sayidatynetpage/app_209978755686460