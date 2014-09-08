بودولسكي: ويلبيك سيلعب أساسيا على حسابي طبعا

يتوقع لوكاس بودولسكي ويعرف أنه لن يكون أساسيا في أرسنال بعد تعاقد النادي الإنجليزي مع المهاجم الدولي داني ويلبيك مقابل 20 مليون يورو من مانشستر يونايتد.

بودولسكي كان يأمل في استغلال إصابة أوليفر جيرو مهاجم المدفعجية ومنتخب فرنسا وغيابه عن الفريق اللندني لأربعة أشهر.

لكن بعد شراء ويلبيك، يعلم أن الوضع اختلف.

وقال نجم بايرن ميونيخ السابق لصحيفة كيكر الألمانية: "حين يشتري النادي لاعبا بـ20 مليون يورو، غالبا سيلعب أساسيا، أعرف أن ويلبيك سيشارك وسأجلس بديلا".

وأضاف "لكن مع الوقت ستزيد عدد المباريات، وسأحصل على فرصة، وحين أكون جاهزا ولائقا أثق في أني سأنال ما أستحق وألعب اساسيا".

ثم استدرك "أو هذا ما أتمنى حدوثه في أرسنال".