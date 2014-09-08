أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

السجن لـ 5 سعوديين «آمنوا بنبي مزيف»

Google+ Print

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الإثنين، أحكاما ابتدائية تقضي بسجن 5 متهمين سعوديين بين 5 سنوات و25 عاما، بعد ثبوت إدانتهم بـ«اتباع شخص أدعى أنه رسول الله المهدي السفاح، وإيمانهم به ونشر دعوته واعتقاداته الكفرية».

ونقلت وكالة الأنباء ، «واس»، عن المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، قوله إن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها: «تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة، يزعم أنه رسول الله المهدي السفاح، وتأييده له والدعوة للتصديق به، ونشر دعوته من خلال المواقع الإلكترونية».

بالإضافة لتهم «التأثر بمؤلفاته ومحتواها، والتواصل معه واتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الإلكتروني ونشر كتبه ومقالاته عبر الإنترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه، والدعم المادي له، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي».

وأضاف البكران أن «القضية نظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة، كون المدعي العام قد طالب بقتل المتهمين تعزيرا (إعدامهم)، لكن ناظرو القضية قرروا إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم بالأغلبية».

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العدل، في ختام تصريحه، أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من 5 قضاة، وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما