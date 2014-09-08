السجن لـ 5 سعوديين «آمنوا بنبي مزيف»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الإثنين، أحكاما ابتدائية تقضي بسجن 5 متهمين سعوديين بين 5 سنوات و25 عاما، بعد ثبوت إدانتهم بـ«اتباع شخص أدعى أنه رسول الله المهدي السفاح، وإيمانهم به ونشر دعوته واعتقاداته الكفرية».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، «واس»، عن المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، قوله إن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها: «تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة، يزعم أنه رسول الله المهدي السفاح، وتأييده له والدعوة للتصديق به، ونشر دعوته من خلال المواقع الإلكترونية».

بالإضافة لتهم «التأثر بمؤلفاته ومحتواها، والتواصل معه واتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الإلكتروني ونشر كتبه ومقالاته عبر الإنترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه، والدعم المادي له، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي».

وأضاف البكران أن «القضية نظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة، كون المدعي العام قد طالب بقتل المتهمين تعزيرا (إعدامهم)، لكن ناظرو القضية قرروا إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم بالأغلبية».

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العدل، في ختام تصريحه، أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من 5 قضاة، وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.