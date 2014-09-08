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مصادر: إدارة «أوباما» تلتقي جميع أعضاء الكونجرس بشأن «داعش»

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قال مساعدون في الكونجرس الأمريكي، الإثنين، إن مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيعقدون لقاءات هذا الأسبوع مع كل أعضاء الكونجرس بينما يعرض الرئيس موقفه بشأن مهاجمة مسلحي «داعش».

وقال مساعد في مجلس النواب إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية سيعقدون لقاء مع جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 435، الخميس المقبل.

وأوضح مساعدون في مجلس الشيوخ أن جلسة مماثلة ستعقد مع جميع أعضاء المجلس المئة بحلول، الأربعاء.

ويلقي الرئيس أوباما كلمة للأمريكيين، الأربعاء، يعرض فيها خطته للتصدي للجماعة الإسلامية التي سيطرت على مساحات واسعة من العراق وسوريا في حين يسعى لتجنب اثارة قلق عام من اتجاه البلاد إلى حرب شاملة أخرى.

ويجتمع أوباما، الثلاثاء، قبل يوم من إلقاء كلمته مع 4 من قيادات الكونجرس هم، هاري ريد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وميتش مكونيل، زعيم الأقلية في المجلس، وجون بينر، رئيس مجلس النواب، ونانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في المجلس.

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