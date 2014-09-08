مواجهات عنيفة في العيسوية بالقدس احتجاجا على إغلاق مدخلها الرئيسي

شهدت بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة مواجهات متواصلة وعنيفة منذ ساعات ظهر اليوم (الأحد) واشتدت حدتها ضد قوات الاحتلال احتجاجا على إغلاق المدخل الرئيسي للبلدة بمكعبات اسمنتية ضخمة وبسواتر ترابية.

> وكانت قوات الاحتلال قد فرضت طوقا عسكريا محكما وحصارا مشددا على البلدة منذ الصباح الباكر عقب مواجهات ليلية شارك فيها عدد كبير من شبان البلدة احتجاجا على استشهاد الطفل محمد سنقرط من حي واد الجوز بالقدس المحتلة.

> وفي الوقت الذي تخضع فيه العيسوية لحصار عسكري مشدد ، رد شبان البلدة على قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة وأغلقوا الشوارع الرئيسية الداخلية والفرعية بحاويات القمامة.

> وقال رائد العيساوي عضو لجنة المتابعة في العيسوية إنه أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الدخان المنبعث من القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع بكثافة وبعشوائية على المواطنين في المنطقة.