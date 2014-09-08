بيرلو يعلن مواصلة رحلته مع إيطاليا

أكد أندريا بيرلو نجم وسط يوفنتوس أنه مستعد لمواصلة مشواره الدولي مع منتخب إيطاليا وعدم إعلان اعتزاله دوليا.

اللاعب صاحب الـ35 عاما، اتصل بأنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وأكد له استعداده لمواصلة خدمة الأتزوري.

ويرتبط بيرلو بعلاقة وطيدة مع كونتي الذي كان مدربه لثلاث سنوات في يوفنتوس قبل الانتقال هذا الموسم لتدريب الأتزوري.

وقال بيرلو: "تحدثت مع كونتي، أنا جاهز لخدمة منتخب إيطاليا، ومتاح للمباريات".

ويتعافى بيرلو نجم ميلان وإنتر وبريشيا السابق والذي كان على وشك الانتقال لريال مدريد في 2007 من إصابة حرمته من خوض انطلاقة الموسم مع يوفنتوس.