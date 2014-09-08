شوبير: أيمن شوقي كلفني بنقل شكره لأولتراس أهلاوي

طلب أيمن شوقي نجم الأهلي السابق والكرة المصرية، من أحمد شوبير الإعلامي في قناة CBC TWO توجيه الشكر لأولتراس أهلاوي.

مجموعة أولتراس أهلاوي حرصت على تمني الشفاء العاجل للنجم اللذي يخضع اليوم الاثنين لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستئصال إحدى كليتيه.

وقال شوبير: "تحدثت مع أيمن، وقد كان حريصا على توجيه الشكر لأولتراس أهلاوي، وطلب مني نقل هذا".

وأضاف "ًقلت له إن علاقتي بهم غير موجودة، لكن بلا شك هم رفعوا لافتات لتشجيع أيمن شوقي ولهذا حرص على شكرهم وأنا أنقل ما طلبه مني".

شوقي كان نجما فوق العادة في هجوم الأهلي خلال نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، قبل أن يرتدي أيضا قميص الزمالك لموسم وحيد.