ماذا قال باسم يوسف عن حقيقة عودته إلى الشاشة؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

سرت شائعات خلال الفترة الماضية تؤكد أن الإعلامي المصري باسم يوسف، سيعود إلى الشاشة الصغيرة من خلال برنامج جديد تبثه شاشة MBC مصر التي كان يعرض عليها برنامجه "البرنامج" قبل إيقافه.

باسم رد من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك" في بيان أعلن خلاله أنه لن يعود إلى تقديم البرامج وقد جاء في البيان "تردّدت في الفترة الأخيرة إشاعات عن عودة الدكتور باسم يوسف إلى التلفزيون من خلال عدة برامج وآخرها تعاقده مع قناة "الشرق" وظهوره في برنامج "الأطباء" النسخة العربية، وحيث أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل تلك الشائعات نظراً لنقل بعض وسائل الإعلام المرموقة من مواقع غير ذات مصداقية، فقد وجب التأكيد على عدم صحة الأخبار التي تم تداولها منذ توقف البرنامج وحتى الآن ومنها شائعة عودة البرنامج عقب عيد الفطر وحصول الدكتور باسم يوسف على مبلغ ضخم على سبيل التعويض من قناة MBC ، ونية ماسبيرو التعاقد على عرض البرنامج وحضور الدكتور باسم لمؤتمر لدعم إسرائيل وانتقال البرنامج للعرض على قناة ألمانية و حصوله على جنسية أخرى إلى جانب الشائعة المتكررة كل عام بخصوص ظهوره في برنامج رامز جلال".

وأكمل البيان "و بالرغم من سخافة هذه الادعاءات و إثبات كذبها مرة بعد أخرى، إلا أن بعض وسائل الإعلام مستمرة في نشر إشاعات بدون التحقق من أي مصادر أو من أصحاب الشأن. لذا نرجو من السادة الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة وعدم استخدام أي من تلك الإشاعات على أنها أخبار مؤكدة.".