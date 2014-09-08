أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا قال باسم يوسف عن حقيقة عودته إلى الشاشة؟

Google+ Print
ماذا قال باسم يوسف عن حقيقة عودته إلى الشاشة؟ ماذا قال باسم يوسف عن حقيقة عودته إلى الشاشة؟

الإثنين 08-09-2014 14:57

القاهرة_مروة عبد الفضيل

سرت شائعات خلال الفترة الماضية تؤكد أن الإعلامي المصري باسم يوسف، سيعود إلى الشاشة الصغيرة من خلال برنامج جديد تبثه شاشة MBC التي كان يعرض عليها برنامجه "البرنامج" قبل إيقافه.
باسم رد من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك" في بيان أعلن خلاله أنه لن يعود إلى تقديم البرامج وقد جاء في البيان "تردّدت في الفترة الأخيرة إشاعات عن عودة الدكتور باسم يوسف إلى التلفزيون من خلال عدة برامج وآخرها تعاقده مع قناة "الشرق" وظهوره في برنامج "الأطباء" النسخة العربية، وحيث أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل تلك الشائعات نظراً لنقل بعض وسائل الإعلام المرموقة من مواقع غير ذات مصداقية، فقد وجب التأكيد على عدم صحة الأخبار التي تم تداولها منذ توقف البرنامج وحتى الآن ومنها شائعة عودة البرنامج عقب عيد الفطر وحصول الدكتور باسم يوسف على مبلغ ضخم على سبيل التعويض من قناة MBC ، ونية ماسبيرو التعاقد على عرض البرنامج وحضور الدكتور باسم لمؤتمر لدعم إسرائيل وانتقال البرنامج للعرض على قناة ألمانية و حصوله على جنسية أخرى إلى جانب الشائعة المتكررة كل عام بخصوص ظهوره في برنامج رامز جلال".
وأكمل البيان "و بالرغم من سخافة هذه الادعاءات و إثبات كذبها مرة بعد أخرى، إلا أن بعض وسائل الإعلام مستمرة في نشر إشاعات بدون التحقق من أي مصادر أو من أصحاب الشأن. لذا نرجو من السادة الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة وعدم استخدام أي من تلك الإشاعات على أنها أخبار مؤكدة.".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية