فراس ابراهيم: "ستائر الخوف" سبب غيابي وأنا حزين جداً

قال الفنّان السوري فراس ابراهيم إنّه "بصدد التّحضير لعملين دراميين كبيرين في هذه السنة، يأمل أن يعوّض بهما غيابه في السّنتين الماضيتين الذي جاء لظروف خارجة عن إرادته".

وعن غيابه عن الدراما السورية خلال الفترة الماضية قال ابراهيم "أفكّر بالمشاركة كممثّل في عمل سوري هذه السّنة، بعد أن اعتذرت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباطي بمسلسل ستائر الخوف، وإنّ غيابي عن الدراما السورية يحزنني جداً".

وحول عدم عرض مسلسل "ستائر الخوف" الذي شارك في إنتاجه وبطولته قال ابراهيم إنه "تراجع في اللحظات الأخيرة عن عرض المسلسل في رمضان الماضي، بعد أن أشارت عليه إحدى جهات الاعلان والتسويق الكبيرة بإرجاء عرضه الى موسم الشتاء، وأنه الآن بصدد الاتفاق مع المحطات المهتمّة بعرض هذا العمل الهام في مثل هذا التوقيت".

وتدور فكرة مسلسل "ستائر الخوف" حول الأشخاص الذين يخافون من المجهول، إلى أن يدخل في حياتهم اشخاصا يقلبون حياتهم ومصائرهم رأساً على عقب، والمسلسل من تأليف نبيل ملحم و بطولة صابرين وعزت العلايلي وفراس ابراهيم وأمل رزق ومروى ومادلين طبر وعبد الرحمن ابو زهرة ..