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"ستار أكاديمي" يفجّر مفاجأة غير متوقعة مساء الخميس

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"ستار أكاديمي" يفجّر مفاجأة غير متوقعة مساء الخميس "ستار أكاديمي" يفجّر مفاجأة غير متوقعة مساء الخميس

الإثنين 08-09-2014 16:01

أكدت مصادر داخل المؤسسة اللبنانية للإرسال أنّ البرنامج سينطلق هذا الخميس عبر شاشتها وشاشة CBC، في رد غير مباشر على كل الشائعات التي تحدّثت عن إقصاء المحطة للبرنامج من خارطة برامجها، لأسباب قيل إنها تتعلق بالوضع المادي للمحطة.
وقالت نيكول حداد المسؤولة الإعلامية في المحطة، إنّ إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال لم تصدر أي بيان بشأن وقف عرض البرنامج على شاشتها، وإنّ ما نشر لا يعدو كونه اجتهادات صحفية من زملاء لم يتصلوا بالمحطة ليسألوا عن حقيقة إقصاء البرنامج.
وعن الجديد في هذا الموسم، قالت حداد إنّ ثمة تغييرات ستطال أسماء الأساتذة، فضلاً عن انضمام اسم لامع إلى اللجنة، رافضة الكشف عن اسمه مكتفية بالقول إنه من عائلة موسيقية عريقة، وإنّ وجوده في البرنامج سيكون قيمة مضافة للبرنامج.
يبقى أن نذكر أن ضيف الحلقة الأولى هو الفنان راغب علامة، الذي سيطلق أغاني ألبومه الجديد في البرايم الأول من البرنامج.

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سيدتي