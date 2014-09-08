من كان وراء توقيع مروان خوري عقداً مع شركة Universal؟

صدر ألبوم الفنان الشامل مروان خوري حصرياً وأولاً عبر تطبيق أنغامي، ويضمّ الألبوم الذي يحمل عنوان "العدّ العكسي" 14 أغنية كتبها ولحّنها مروان، وتنوّعت عناوينها بين: محتاج لإلك، الليلة ليلتنا، العد العكسي، قلبك على قلبي، حدا قلّك، كنّا اتفقنا، إنت ومعي، لمّا بشوفك، لو تعرف، صلاة فنان، لعبة الحياة، لحن قلبي، الأحبّة، بالإضافة إلى مش عم بتروحي من بالي وديو بعشق روحك مع النجمة ألين لحّود.

يصدر ألبوم مروان خوري عن شركةUniversal ، وما كان ليتمّ ذلك لولا جهود أنغامي التي أوصت بمروان إلى Universal ، وقدّمت شهادتها بفنه ونجوميته التي ضمَنت توقيع العقد بين الطرفيْن.

هكذا تكون أنغامي ليست فقط أول خدمة موسيقية من نوعها في العالم العربي، فبالإضافة إلى تقديمها دراسة مفصّلة إلى النجوم المتعاونين معها عن مستمعي أغنيتهم: جنسهم، سنّهم والبلدان التي يقيمون فيها، فمع مران خوري، كانت أنغامي هي من أوصت به إلى شركة Universal العالمية، وكانت عرّابة العقد الذي تمّ توقيعه معه، وباكورته ألبوم "العدّ العكسي".

وللتذكير، فأنغامي وقّعت مذكّرات تعاون مع أهم شركات إنتاج الموسيقى العربية، وهي: Platinum Records، روتانا، ميلودي ومزيكا إضافة إلى أشهر ثلاث شركات موسيقية عالمية، وهي: Universal، Warner وSony Music، لتكون أول خدمة موسيقية في العالم العربي تحمي حقوق الفنانين من القرصنة الفنية، وتقدِّم أعمالهم بأعلى جودة.

ة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"