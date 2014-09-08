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وفاة النجم الأرجنتيني غوستافو سيراتي

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وفاة النجم الأرجنتيني غوستافو سيراتي وفاة النجم الأرجنتيني غوستافو سيراتي

الإثنين 08-09-2014 16:37

توفي النجم الأرجنتيني Gustavo Cerati، عن عمر ناهز الـ55 عاماً، بعد 4 أعوام على دخوله غيبوبة، جرّاء إصابته بجلطة دماغيّة.

Gustavo كان عضواً في فرقة الروك "Soda Stereo"، التي كانت من أشهر فرق الروك التي تعتمد اللغة الإسبانية في الثمانينات والتسعينات.

ولد Gustavo في الـ11 من آب، في عام 1959، في العاصمة الأرجنتينيّة "بونيس آيرس"، حيث بدأ العمل الفني قبل بلوغه عامه العاشر.

يُشار إلى أن Gustavo Cerati أصيب بجلطة دماغيّة، في 16 مايو/أيار 2010، خلال جولة في فنزويلا، بعد إحدى حفلاته، ما أدخله في غيبوبة.

 

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