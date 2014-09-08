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كايت ميدلتون حامل مجدداً

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كايت ميدلتون حامل مجدداً كايت ميدلتون حامل مجدداً

الإثنين 08-09-2014 19:36

أعلن قصر بكنغهام، في بيان رسميّ، أنّ الأمير William، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده، وزوجته Kate Middleton ينتظران مولوداً ثانياً بعد ابنهما الأول Georges.

وجاء في بيان للقصر أنّ: "الملكة وأفراد الأسرتين سعداء بنبأ انتظارهم طفلاً ثانياً".

كما تضمّن البيان الإشارة إلى أنّ الدوقة تعاني من الغثيان صباحاً، ما اضطرها إلى إلغاء موعدها في أكسفورد اليوم، حيث سيحضر الأمير William وحيداً.

ولم يذكر البيان الموعد المنتظر لمجيء المولود الملكي الجديد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني David Cameron من أوّل المهنئين، حيث كتب على تويتر: "تهانينا لدوق ودوقة كمبردج. أنا فرح بالأنباء السعيدة لانتظارهما مولوداً ثانياً".

يُذكر أنّ الدوق والدوقة رزقا بمولودهما الأوّل الأمير George في يوليو من العام الماضي.

 

هل تنتظر دوقة كامبريدج مولودها الثاني؟

 

 

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