نجوى كرم وكاظم الساهر يتفوقان على مهند

لا شك أن موقع "أنستغرام" بات وسيلة يعتمد عليها الفنانون للترويج لصورهم، وليشاركوا فيها معجبيهم من كافة أنحاء العالم، في حفلاتهم وفي رحلاتهم التي يقومون بها في فصل الصيف، وحتى في طعامهم، وأنستغرام "سيدتي نت" يقوم بمتابعة هؤلاء الفنانين ويرصد تحركاتهم وصورهم ليشاركها مع متابعيه".

وفي الأسبوع الأخير، وبعد أن ضربت حمى "تحدي الماء المثلّج" لمكافحة مرض التّصلب العضلي الفنانين العرب والأجانب، حصد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند عربياً على أكبر نسبة لايك" بين زملائه على صعيد الفيديوهات التي نشرت عبر حساب "سيدتي نت"، ويظهر مهند في الفيديو وهو يسكب دلو الثلج على رأسه.

ورغم حصول مهند على أكبر نسبة "لايك" على صعيد الفيديوهات، إلا أن نجوى كرم تفوقت عليه من حيث عدد "اللايك" الذي حصدتها صورتها التي نشرها موقع "أنستغرام سيدتي نت" من مهرجان الجميلة في الجزائر، وتعتبر النسبة الأعلى بين كل الصور التي نشرت على حساب أنستغرام سيدتي منذ إنشائه".

كما حصل قيصر الغناء كاظم الساهر على نسبة عالية على صورته التي التقطها خلال رحلته التي يقوم بها على متن باخرة النجوم "stars on board" ، وهو مستلقي على كنبة داخل الباخرة، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الساهر بصورة بهذه الطريقة فنالت إعجاب الكثيرين.

وبذلك تكون نجوى وكاظم قد تفوقا على مهند على حساب انستغرام "سيدتي نت" لهذا الأسبوع.

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