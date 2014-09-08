نجوم انفصلوا في صيف 2014

برغم أنّ عام 2014 كان بأكمله العام الأشهر، بسبب انفصالات المشاهير، إلا أنّ صيفه شهد النصيب الأكبر من انتهاء علاقات، دامت أعواماً طويلة.

وقد شكّل الكثير من الانفصالات صدمة كبيرة لكثير من الناس، الذين اعتقدوا أنّ علاقات الحبّ والزواج التي يعيشها المشاهير المفضّلين لديهم ستدوم إلى الأبد.

وهذه أهم الانفصالات التي شهدها صيف 2014:

1- Antonio Banderas و Melanie Griffith : بعد مرور 18 عاماً على زواج Antonio Banderas من Melanie Griffith انفصلا في شهر حزيران من عام 2014.

2- Britney Spears و David Lucado : انفصلت النجمة Britney Spearsعن حبيبها David Lucado في شهر آب من عام 2014، بعد خيانته لها.

3- Jewel وTy Murray: انفصلت Jewel عن زوجها مصارع الثيران Ty Murray في شهر تموز من عام 2014، بعد علاقة عاطفيّة استمرّت 10 سنوات، وتوّجت بالزواج عام 2008.

4- Zac Efron وMichelle Rodriguez: بعد شهرين فقط من علاقتهما، انفصل النجمان عن بعضهما، بسبب نشوب خلافات، خلال حضورهما حفلة إيبيزا في شهر آب من عام 2014.

5- Tea Leoni وDavid Duchovny : انفصلت الممثلة الأمريكية Tea Leoni عن زوجها الممثل David Duchovny رسمياً في شهر آب من عام 2014، بعد أن كانا قد تزوّجا في عام 1997.

6- Jennifer Lopez و Casper Smart: انفصلت النجمة العالمية Jennifer Lopez عن حبيبها الراقص Casper Smart بعد علاقة دامت حوالى السنتين والنصف، في شهر حزيران من عام 2014، بسبب خيانة Casper لها مع عارضة الأزياء Xristina Marie.

7- Mariah Carey وNick Cannon: بعد زواج استمرّ 6 أعوام، قرّر الثنائي الانفصال تماماً في شهر آب من عام 2014.

8- Nicola Roberts وCharlie Fennell: بعد علاقة غراميّة استمرّت 6 أعوام، انفصلت النجمة البريطانية عن حبيبها رجل الأعمال Charlie Fennell في شهر تموز من عام 2014.

9- Sophia Bush وDan Fredinburg: انفصلت الممثلة الأمريكيّة Sophia Bush عن حبيبها Dan Fredinburg رجل الأعمال، الذي يتولى إدارة موقع Google العالمي في شهر آب من عام 2014.

10- Ciara وFuture: انفصلت الممثلة والكاتبة الأمريكية Ciara عن خطيبها مغني الراب Future بشكل رسميّ في شهر آب من عام 2014، بعد أن أقدم على خيانتها.

نجوم حافظوا على الصداقة بعد الانفصال

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