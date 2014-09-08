أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

جمارك عجمان تضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية

Google+ Print
جمارك عجمان تضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية جمارك عجمان تضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية

ضبط مفتشو قسم التفتيش الجمركي بدائرة ميناء وجمارك عجمان كمية كبيرة من حليب الأطفال منتهى الصلاحية.
>  
> وأوضح الشيخ سلطان النعيمي رئيس قسم التفتيش الجمركي بدائرة ميناء وجمارك عجمان أن الكمية المضبوطة التي بلغت 115 ألف كرتونة قيمتها 6600000 درهم  وكانت قادمة من العراق وهي عبارة عن حليب أطفال منتهي الصلاحية تم اكتشافها خلال قيام مفتشو الجمارك بإجراءات المعاينة والتفتيش الجمركي اليومي.

وقال الشيخ سلطان النعيمي إنه سيتم إتلاف الكمية المضبوطة وفق الإجراءات والشروط البيئية والصحية المتبعة .. مشيرا إلى أن هذه الضبطية جاءت في إطار الجهود التي تبذلها دائرة جمارك وميناء عجمان في حماية المجتمـع والوطن من دخول أي مواد خطرة أو محظورة.

وأضاف النعيمي أن هذه الضبطية تعد حلقة في سلسلة متكاملة من منظومة الغش والتزوير التي يمارسها البعض في ظل غياب الوازع الديني والضمير الانساني.

وأكد أن كوادر الدائرة المخلصين ستبقى دائما يقظة ومتربصة بأمثال هؤلاء .. فالوطن وما عليه أمانة في أعناق الجميع ومفتشو الدائرة يقفون سدا منيعا في وجه كل من يحاول أن يتلاعب بمقدرات البشر وسبل حياتهم .. لافتا أن القانون الرادع والصارم هو الضامن الحقيقي لوقف هذه الممارسات الخاطئة .
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه