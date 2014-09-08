جمارك عجمان تضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية

ضبط مفتشو قسم التفتيش الجمركي بدائرة ميناء وجمارك عجمان كمية كبيرة من حليب الأطفال منتهى الصلاحية.

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> وأوضح الشيخ سلطان النعيمي رئيس قسم التفتيش الجمركي بدائرة ميناء وجمارك عجمان أن الكمية المضبوطة التي بلغت 115 ألف كرتونة قيمتها 6600000 درهم وكانت قادمة من العراق وهي عبارة عن حليب أطفال منتهي الصلاحية تم اكتشافها خلال قيام مفتشو الجمارك بإجراءات المعاينة والتفتيش الجمركي اليومي.

وقال الشيخ سلطان النعيمي إنه سيتم إتلاف الكمية المضبوطة وفق الإجراءات والشروط البيئية والصحية المتبعة .. مشيرا إلى أن هذه الضبطية جاءت في إطار الجهود التي تبذلها دائرة جمارك وميناء عجمان في حماية المجتمـع والوطن من دخول أي مواد خطرة أو محظورة.

وأضاف النعيمي أن هذه الضبطية تعد حلقة في سلسلة متكاملة من منظومة الغش والتزوير التي يمارسها البعض في ظل غياب الوازع الديني والضمير الانساني.

وأكد أن عيون كوادر الدائرة المخلصين ستبقى دائما يقظة ومتربصة بأمثال هؤلاء .. فالوطن وما عليه أمانة في أعناق الجميع ومفتشو الدائرة يقفون سدا منيعا في وجه كل من يحاول أن يتلاعب بمقدرات البشر وسبل حياتهم .. لافتا أن القانون الرادع والصارم هو الضامن الحقيقي لوقف هذه الممارسات الخاطئة .

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