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مارادونا يرقص ويحتفل في كرواتيا بعد لقاء بابا الفاتيكان

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مارادونا يرقص ويحتفل في كرواتيا بعد لقاء بابا الفاتيكان مارادونا يرقص ويحتفل في كرواتيا بعد لقاء بابا الفاتيكان

(إفي): أمضى الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا ليلة من الاحتفال الصاخب والرقص في مدينة دوبروفنيك الكرواتية، عقب لقاءه في روما ببابا الفاتيكان فرانسيس الأول، وفقا لما تناقلته الصحف الكرواتية اليوم.

وحضر مارادونا احتفالا حاشدا حيث تجمعت حوله الفتيات الشابات، بينما كان منهمكا في الرقص حتى ساعات الصباح الباكر وسمح للمعجبين باحتضانه والتقاط الصور معه وتبادل الحديث وكتابة التوقيعات.

بيد أن الليلة لم تخل من المشكلات على ما يبدو، حيث بينما كان مارادونا يهم بالمغادرة من إحدى الحانات حين وجد نفسه في خضم شجار، تمكن أحد قراء صحيفة (دوبروفاكي فييسنيك) من تصويره وإرساله للجريدة.

ولكن الشرطة المحلية لم تؤكد اليوم وقوع أي حوادث.

فيما ذكرت الصحف الكرواتية أن الفترة التي سيمضيها مارادونا في دوبروفنيك، التي تحمل لقب (لؤلؤة البحر الأدرياتيلا تزال غير معلومة.

وكان مارادونا قد شارك الأسبوع الماضي في "مباراة من أجل السلام" نظمت برعاية بابا الفاتيكان، الذي أهداه النجم الأرجنتيني المعتزل قميصا لمنتخب الأرجنتين يحمل الرقم 10 ، كما عقد لقاء خاصا مع البابا فرانسيس الأول.

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