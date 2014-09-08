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مرتضى يضع 4 شروط تعجيزية لعودة شيكابالا إلى الزمالك

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مرتضى يضع 4 شروط تعجيزية لعودة شيكابالا إلى الزمالك مرتضى يضع 4 شروط تعجيزية لعودة شيكابالا إلى الزمالك

كرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى القلعة البيضاء، بعدما بات على باب الرحيل من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

سبورتنج يرغب في بيع شيكابالا، ووكيل أعماله سمير عبد التواب صرح بأنه يعمل على إعادة اللاعب إلى بيته الأبيض، الزمالك.

وقال مرتضى منصور ردا على ذلك: "شيكابالا لن يعود للزمالك، هذا ما أعرفه جيدا"

وسأل أحمد شوبير محاور قناة CBC TWO مرتضى منصور "تردد أن حسام حسن المدير الفني للزمالك يرغب في عودة اللاعب للنادي؟".

وأجاب مرتضى يوم الاثنين "لا، أنا رئيس النادي وأؤكد لك، أن شيكابالا لن يعود.. هناك شروط وضعناها، ونعلم أنه مستحيل أن يوافق عليها".

4 شروط

وأوضح مرتضى "الشرط الأول هو الاعتذار لنادي الزمالك.. لا يمكن أبدا أن ينضم لنا ثم يرحل، ثم ينضم لنا، ثم يرحل، ثم ينضم و....".

وأفاد "ثانيا، عليه أن يفسخ تعامله مع وكيل أعماله سمير عبد التواب.. لا يوجد لاعب يتحكم فيه هذا الوكيل بهذه الطريقة".

وأردف "الشرط الثالث، أن يتقاضى 2 مليون جنيه كعقد سنوي.. لا يوجد لاعب مصري من أبناء النادي يتقاضون أكثر من 2 مليون".

وأكمل "النقطة الأخيرة، أني لن أدفع لسبورتنج لشبونة أي مليم.. هم أصلا لم يفيدوا الزمالك ماليا بشكل يجعلنا ندفع أي شيء له".

وأتم "شيكابالا لن يوافق على تلك الشروط، ولن يعود".

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