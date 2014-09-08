أجواء مغبرة ورياح نشطة على مناطق متفرقة بالدولة

تأثرت مساء اليوم مناطق عديدة في أبوظبي ودبي برياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة وقوية تجاوزت سرعتها 55 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق نتيجة للسحب الركامية، وعملت على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدي الرؤية الأفقية بصورة كبيرة، فيما سقطت أمطارغزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة خاصة في العين وجبل على.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن المنطقة الوسطى الداخلية من الدولة تاثرت برياح متسارعة وقوية نتيجة وجود السحب الركامية المنخفضة أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، بدأت في منطقة أشعب ثم امتدت إلى مناطق أخرى متفرقة مثل مدينة محمد بن زايد والمصفح ومدينة خليفة كما وصلت إلى مناطق بالقرب من دبي مثل المليحة والمدام وكانت مصحوبة بأمطار غزيرة ومتوسطة حيث سقطت أمطار غزيرة على جبل على وحفيت 1.4 ملم واشعب والقطارة وسويحان والمليحة والصفى والند وطويلع، كما سقطت أمطار متوسطة وغزيرة في المناطق الواقعة بين العين والهير، بينما كانت خفيفة في عود التوبة وفلج هزاع والجيمي كما شوهدت أمطار خفيفة على مناطق أخرى متفرقة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تعيد هذه الحالة نفسها خلال اليوم (الثلاثاء) مع استمرار تراكم السحب على عدة مناطق بالدولة.

واشار إلى ان طقس اليوم (الثلاثاء) سيظل غائما جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا مع تكون السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد فترة الظهيرة والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحرخفيف إلى متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي وبحر وعمان، وتزداد الرطوبة النسبية على السواحل والمناطق الداخلية في الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض تلك المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة اليوم بين 42 ـ 47 درجة للعظمى وبين 24 ـ 30 درجة مئوية للصغري على المناطق الداخلية وبين 36 ـ 42 درجة للعظمى وبين 26 ـ 32 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 29 ـ 35 درجة مئوية للعظمى وبين 23 ـ 28 درجة للصغرى في المناطق الجبلية.

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