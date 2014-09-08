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إصابة 7 في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق القاهرة – السويس

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إصابة 7 في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق القاهرة – السويس إصابة 7 في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق القاهرة – السويس

اللواء طارق الجزار – مدير أمن السويس

شهد طريق السويس القاهرة عصر اليوم، انقلاب ميكروباص مما أدى إلى إصابة 7 تم نقلهم علي الفور إلى مستشفى السويس العام.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات التأمين بطريق السويس القاهرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 60 اتجاه السويس بطريق القاهرة الصحراوي، مما أدي إلى أصابة 7 بكسور وجروح بينهم حالاتان غير مستقرة ، على الفور تم ابلاغ مرفق الأسعاف بالسويس ومديرية الصحة .

تم نقل المصابين لمستشفى السويس العام و اسعافهم ، جاري تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.

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