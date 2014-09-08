«ديلي ميل»: الصين تزيح أمريكا لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول 2024

كشف تقرير صادر عن شركة “آي إتش إس” للمعلومات العالمية عن أن الصين ستتخطى الولايات المتحدة لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم خلال 10 سنوات.

> وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية – التي أوردت التقريرعلى موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – أن أمريكا لطالما كانت أكبر قوة اقتصادية في العالم لأكثر من 100 عام، ولكن مع ارتفاع إنفاق المستهلك بصورة كبيرة، بات من المتوقع رؤية الصين تزيح أمريكا عام 2024.

> وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتضاعف انفاق المستهلك الصيني 3 مرات خلال العقد المقبل ليزداد من 5ر3 مليار دولار وحتى 5ر10 مليار دولار، مما قد يعزز إجمالي الناتج المحلي الصيني ليصل إلى 3ر28 مليار دولار ليتجاوز إجمالي الناتج المحلي الأمريكي المتوقع وصوله إلى 4ر27 مليار دولار وفقا لأسعار اليوم.

> وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، المقدر بـ4ر17 مليار دولار، لا يزال أعلى بكثير من إجمالي الصين والمقدر بـ10 مليار دولار، ولكن مع توقع الخبراء بازدياد إنفاق المستهلك في الصين بمعدل متوسط قدره 7ر7% سنويا، يبدو أن الأشياء بدأت في التغير.