حملة مكبرة لإزالة تعديات علي 460 فدان لاستكمال حفر قناة السويس

قامت مديرية أمن الاسماعيلية، بحملة مكبرة بإشراف قيادات المديرية لإزالة التعديات على المجرى الملاحى لقناة السويس ، ضمت الحملة ضباط إدارات البحث الجنائى، وقوات الأمن، والمرور، وقسم شرطة القنطرة شرق وذلك فى إطار التنسيق مع هيئة قناة السويس لإزالة التعديات الواقعة على المجرى الجديد لمشروع القومى لقناة السويس الجديدة .

أزالت الحملة التعديات الواقعة على أراضى هيئة قناة السويس بمساحة 460 فدان، وذلك لإستكمال اعمال حفر قناة السويس الجديدة .

وقال مصدر أمنى، إن الحملات مستمرة على مدى الأربع والعشرين ساعة يوميًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة.