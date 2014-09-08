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محافظ الإسكندرية يجتمع بمدير عام لمناقشة مشاكل المناطق العشوائية

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محافظ الإسكندرية يجتمع بمدير عام لمناقشة مشاكل المناطق العشوائية محافظ الإسكندرية يجتمع بمدير عام لمناقشة مشاكل المناطق العشوائية

محافظ الإسكندرية – طارق المهدي

عقد اللواء طارق مهدي محافظ اﻹسكندرية،  اليوم اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تواجه تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة وذلك بحضور د  منال شاهين مدير عام متابعة مشروعات شمال الجمهورية ومنسق عام البرامج الاقتصادية والاجتماعية  وزارة التطوير الحضري والعشوائيات .

تناول الاجتماع مشكلات مناطق المحاجر الصينية وطلمبات المكس بالعجمي كذلك منطقة كوم الملح بحي غرب ومنطقة خلف العرائس بالعامرية. وشدد السيد المحافظ علي سرعة ايجاد حلول لتلك المشاكل و الانتهاء من كافة اعمال تطوير المناطق باقصي سرعة.

جاء ذلك بحضور الاجتماع رؤساء حي العجمي و العامرية وحي غرب.

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