الغذاء والدواء السعودية :لايوجد دواء أو مستحضر عشبي مسجل في المملكة لتخفيف الوزن

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لايوجد دواء أو مستحضر عشبي مسجل في المملكة لتخفيف الوزن.

> وحذرت الهيئة في بيان لها من وجود بعض الشركات التي تسوق لمنتجاتها على أنها لتخفيف الوزن (التخسيس)، و يتم الإعلان عنها وبيعها من قبل مجهولين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لهذه المنتجات من خلال إيهام المستهلكين بأنها مسجلة رسميا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ، مؤكدة انه إدعاء “غير صحيح”.

> وأوضحت “الهيئة” أن بعض هذه الشركات حصلت على تراخيص لمنتجاتها “الغذائية فقط”، والتي ليس لها أي فوائد علاجية نهائيا بما في ذلك “التخسيس”، مشددة على ضرورة توخي الحذر من تناول المنتجات والخلطات التي يتم تسويقها كمستحضر يساعد في “تخفيف الوزن”، لثبوت الغش فيها بإضافة نسبة عالية من مادة السيبوترامينSibutramin ، التي سبق حظرها دوليا نظرا لما تسببه من أضرار جانبية على القلب والدورة الدموية، وغيرها من المواد الضارة الاخرى.

> ونصحت “الغذاء والدواء” بتخفيف الوزن عن طريق تحسين نمط الغذاء وممارسة الرياضة بشكل دوري وإستشارة الطبيب المختص، وليس عبر إستخدام منتجات مجهولة وضارة، قد تسبب تدهورا في الصحة العامة وأضرارا لايمكن علاجها.