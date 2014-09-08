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الرئيس الإيراني يتوجه إلى كازاخستان في مستهل جولة في آسيا الوسطى

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الرئيس الإيراني يتوجه إلى كازاخستان في مستهل جولة في آسيا الوسطى الرئيس الإيراني يتوجه إلى كازاخستان في مستهل جولة في آسيا الوسطى

 

الرئيس الإيراني حسن روحاني – ارشيفية

غادر الرئيس الايراني حسن روحاني طهران اليوم الإثنين متوجها إلى كازاخستان، المحطة الاولى من جولته في آسيا الوسطى التي يزور خلالها أيضا طاجيكستان وتركمانستان، للتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين.
> وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن هذه الزيارة ستكون المحطة الثانية من جولة روحاني العاصمة الطاجيكية دوشنبه لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
> ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الإيراني على هامش مشاركته في اجتماعات القمة بنظرائه قادة البلدان المشاركة.
> وبعد انتهاء أعمال القمة، يتوجه روحاني إلى تركمانستان، المحطة الاخيرة من جولته، للمشاركة في مراسم تدشين خط سكة الحديد الذي يربط إيران بتركمانستان وكازاخستان.
> ويضم الوفد الإيراني المرافق للرئيس روحاني خلال هذه الجولة وزير الثقافة والارشاد الاسلامي علي جنتي ووزير الطرق والمواصلات عباس آخوندي والمساعد الخاص لرئيس الجمهورية حسين فريدون ووزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بالاضافة الى وزيري العمل والجهاد الزراعي ورئيسي مؤسسة التراث الثقافي ومكتب رئاسة الجمهورية.

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