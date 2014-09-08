الصين ضيف شرف «من فات قديمه تاه» ببيت السنارى غدًا

يستعد بيت السناري “بيت العلوم والثقافة والفنون” الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ للموسم الرابع لمهرجان من فات قديمه تاه ببيت السناري، وذلك خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 18 سبتمبر 2014م حيث يقام المهرجان سنويًا، وهو يختص برعاية الحرف التقليدية والفنون الشعبية.

ومن المقرر، أن تكون دولة الصين هي ضيف الشرف لهذا العام، ويأتي ذلك بهدف تقديم التراث الصيني للجمهور المصري والعربي، ووسائل الإعلام الدولية، خاصًة مع اشتهار الصين بعدد كبير من الحرف التقليدية والفنون اليدوية كفن الخزف، والخط الصيني وتشكيل الورق، والشاي الصيني والرسم على القماش، وستقام العديد من الورش لتعليم هذه الفنون على يد فنانين صينيين.

ويسعى مهرجان “من فات قديمه تاه” إلى تقديم العديد من تجارب المدن المصرية في الحفاظ على تراثها وحرفها التقليدية، وهو ما يعد حفاظًا على الشخصية الوطنية المصرية، فيعد حاليًا واحدًا من أهم مهرجانات الحرف التقليدية في الشرق الأوسط، ويحتل مكانة مرموقة في هذا المجال حيث يقوم المهرجان على تشجيع الحرف التي قاربت على الاندثار من مصر كصناعة الحصير، وتشجيع الابتكار في مجال الحرف التقليدية من خلال استضافة فنانين شبان يقدمون الجديد في مجال الحرف التقليدية.

وسيقدم المهرجان هذا العام العديد من الحرف التقليدية كأشغال النحاس التي تعود إلى عصر الفراعنة، ويعد المصريون القدماء أول من استخدم النحاس حيث عثر في مقابرهم على العديد من الأواني النحاسية، وازدهرت في مصر أشغال النحاس خاصة تكفيت النحاس بالذهب والفضة، ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالعديد من روائع التحف النحاسية المنتجة في مصر خاصة في العصر المملوكي مثل كرسي عشاء الناصر محمد بن قلاوون وإبريق الأمير قوصون وشمعدانات وأدوات مطبخ وغيرها، وسيشهد المهرجان ورش ومحاضرات وعروض لأشغال النحاس ستكون الأولى من نوعها ضمن فاعليات المهرجان.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان مشاركة العديد من الحرفيين من مختلف محافظات مصر حيث وجهت الدعوة إلى العديد من المحافظات مثل الوادي الجديد والفيوم وكفر الشيخ للمشاركة في هذا المهرجان.

كما مقرر مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهيئة التنمية السياحية (مركز الحرف التقليدية في الفسطاط).

وسيضم المهرجان العديد من الفعاليات من بينها ورش عمل تشرح الحرف اليدوية وكيفية صناعة المنسوجات والفخار، والنقش على الحجر، والطرق على النحاس، وذلك بهدف توعية الأجيال الجديدة بتاريخها، وربطها بماضيها العريق، بتعريفهم بالأدوات والآلات التي استخدمها المصريون في حياتهم اليومية خلال الفترات التاريخية السابقة.

كان مهرجان “من فات قديمه تاه” قد انطلقت فعالياته العام 2011، وشهد في العام 2012 اقبالاً واسعاً من الحرفيين خاصة الشباب والجمهور من مختلف الأعمار، وفي عام 2013 أصبح للمهرجان بعد دولي، وسيشهد مهرجان هذا العام حرف يدوية جديدة وحفلات فنية.