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مرتضى: ما موقف كريم حسن شحاتة من صفقة طارق حامد

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مرتضى: ما موقف كريم حسن شحاتة من صفقة طارق حامد مرتضى: ما موقف كريم حسن شحاتة من صفقة طارق حامد

سأل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف كريم حسن شحاتة الإعلامي بقناة النهار الرياضية بعدما حسم صفقة طارق حامد.

الزمالك ضم رسميا طارق حامد من سموحة مقابل 7 ملايين جنيه مصري، بعد منافسة مع النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور عبر قناة CBC TWO: "كريم حسن شحاتة أخذ عدة ساعات في برنامجه يؤكد أن طارق حامد ذهب للأهلي".

وكان مرتضى منصور قد دخل في عدد من المناوشات مع كريم حسن شحاتة، الإعلامي الشهير.

وتابع مرتضى "أود أن أعرف رأيه الآن بعدما اكتشف أن طارق حامد في الزمالك".

وأتم "عموما، اتفقنا مع 17 أو 19 لاعبا هذا الصيف وتعاقدنا معهم".

وكان الزمالك قد تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أبرزهم أحمد دويدار وخالد قمر وعبد الله سيسيه وأيمن حفني ورضا العزب وبازوكا ومحمد كوفي ومعروف يوسف وأحمد الشناوي وعلي جبر ومحمد شعبان وإسلام جمال، وطارق حامد.

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