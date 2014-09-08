بالصور: أبرز تسريحات الضفيرة على السجّادة الحمراء

تُعتبر الضفيرة من التسريحات التي ترافق عروض الجمال، إذ إنّها تُناسب الإطلالات الطبيعية في النهار، كما أنّ النجمات تتبعها في السهرات والحفلات.

موقع "سيدتي نت" جمع لك أجمل صور النجمات بتسريحات الضفيرة، فاختاري الشكل الذي يُناسب وجهك لإطلالة مميّزة.

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ALLURE: إذا أردت اعتماد هذه التسريحة، فعليك وضع مكياج ناعم وطبيعيّ.

PIA TOSCANO: ذيل السمكة هو من التسريحات البسيطة من جهة، والمثيرة من جهة أخرى. لكن من أجل جاذبية أكبر، أضيفت ضفيرة فرنسيّة مخفيّة خلف هذه التسريحة.

SHAKIRA: هذه الضفيرة الجانبية التي اعتمدتها شاكيرا تُناسب كلّ أشكال الوجوه وتمنحك إطلالة طبيعية.

BLAKE LIVELY: الضفيرة الفضفاضة والمبعثرة هي الحلّ الأمثل لتصفيف الشعر في سهرة مفاجئة، وهي كافية للحصول على إطلالة شبابيّة وجديدة.

ALEXANDER WANG: ابتكر Palau ضفيرة جانبيّة مبعثرة لـ Wang لتُصبح التسريحة الأكثر شعبية في هذا الموسم. وقال Palau إنّ الناس استجابت لهذه التسريحة، لأنّها أنيقة، ويمكنك اعتمادها في الحياة اليوميّة.

AMANDA SEYFRIED: حصلت على الإطلالة المميّزة على السجادة الحمراء، إذ عمدت إلى إضافة الملمس لشعرها، وقامت بتمشيطه من الخلف قبل أن تصنع الضفيرة.

MEGAN FOX: استخدمت الضفيرة الجانبيّة الفضفاضة، إذ أرادت أن يبدو شعرها طبيعيّاً وأكثر رومانسيةً.

OLIVIA PALERMO: أفضل شيء في الضفيرة الجانبيّة الفوضويّة هي أنها على الرّغم من طبيعيتها، إلا أنها تُناسب السهرات أيضاً.



وأنت سيدتي... أيّ ضفيرة تجدينها الأجمل؟

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