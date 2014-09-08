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«الداخلية» الأفغانية: مقتل 35 وإصابة 6 من «طالبان» في عمليات عسكرية

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الإثنين، عن قتل 35 مسلحا من حركة «طالبان»، وإصابة 6 آخرين في عمليات عسكرية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في أقاليم مختلفة من البلاد.

ونسبت وكالة أنباء «كاما» الأفغانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى الوزارة قولها، في بيان أصدرته، إن الشرطة قامت بالعديد من العمليات المشتركة مع الجيش الوطني والمخابرات الأفغانية لتطهير بعض المناطق من «الإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار في أفغانستان».

وأضاف البيان أن «العمليات جرت في إقاليم كونار وبغلان وقندوز وقندهار وميدان وردك وغازني وخوست وهلمند ونيمروز، مما أسفر عن مقتل 35 مسلحا وإصابة 6 واعتقال 6 آخرين من قبل قوات الأمن».

وأشار البيان إلى أن «الشرطة اكتشفت وصادرت أنواعا مختلفة من الذخيرة الخفيفة والثقيلة بالإضافة إلى إبطال مفعول 7 أنواع مختلفة من العبوات الناسفة المزروعة من قبل أعداء أفغانستان لشن أنشطة إرهابية مستقبلا بإقليم قندوز».

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة حتى الآن على هذه الأنباء.

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