الانفصاليون في شرق أوكرانيا يطلقون سراح 1200 أسير

أعلن الرئيس الأوكرانى، بيترو بوروشينكو، أن المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا أطلقوا سراح 1200 من الأسرى المحتجزين لديهم، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى بين المتمردين والحكومة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، الإثنين، عن بوروشينكو قوله إن اطلاق سراح السجناء جاء بموجب اتفاق لتبادل الأسرى ضمن قرار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الجمعة الماضية.

وجاء ذلك خلال زيارة بوروشينكو لمدينة «ماريوبول» الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، والتى تعرضت للقصف في الأيام الأخيرة من قبل الانفصاليين.