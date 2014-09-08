وائل جمعة يشرح كيف تحول مسار صفقة طارق حامد من الأهلي للزمالك

فسر وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي كيف تحولت صفقة طارق حامد لاعب وسط سموحة من الأهلي إلى الزمالك خلال ساعات.
وأعلن الزمالك وسموحة يوم الاثنين انتقال طارق حامد رسميا إلى القلعة البيضاء مقابل سبعة ملايين جنيه.
وقال جمعة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "حتى ليل الأحد كان طارق حامد أهلاويا وأكد لنا أنه سيوقع للأهلي وبالمثل كان فرج عامر رئيس ناديه على استعداد لانتقال اللاعب للقلعة الحمراء".
وأضاف جمعة "في صباح الأربعاء فوجئنا بانتقال اللاعب للزمالك الذي قدم عرض أعلى، فقد عرض الأهلي شراء اللاعب مقابل 4 ملايين جنيه".
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