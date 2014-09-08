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كرات البطاطا بالجبنة المشوية

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كرات البطاطا بالجبنة المشوية كرات البطاطا بالجبنة المشوية

الإثنين 08-09-2014 10:38

وصفة كرات البطاطا المحشية بالجبن وصفة غير تقليدية تصلح كمقبلات أو طبق رئيسي يمكنك تناوله إلى جانب السلطة أو الشوربة 

المقادير:

6 حبات كبيرة بطاطا مسلوقة ومقّشرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب سائل

1/2 ملعقة صغيرة بودرة البصل

1 أصبع زبدة (100غم) مذوبة

1/2 كوب جبنة شيدر

1 كوب كورن فليكس مطحون

 

طريقة التحضير:

1.       نهرس البطاطا في وعاٍء كبیر مع الملح، الحلیب، البصل وربع كوب من الزبدة ونخلطه جيدا

2.       نقطع الجبنة الشيدر إلى مكّعبات متوّسطة الحجم لحشو عجينة البطاطا

3.       نشكل مزيج البطاطا إلى كرة و احشيها بمكعب الجبنة مع الحفاظ على شكل الكرة.

4.        نغمس كرات البطاطا المحشية بالجبنة بالكورن فليكس المطحون

5.       ندهن الكرات بربع كوب الزبدة المتبّقي.

6.       نصف كرات البطاطا في صینیة فرن ثّم نخبزها لمّدة 20 دقیقة على نار حامية 

 

 

 

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