تارت الليمون المميز

تقدم الطاهية منال عبيدة خصيصا لمطبح سيدتي.نت وصفة تارت الليمون المميزة والشهية

جربيها لضيوفك وعائلتك

المقادير:

للعجينة

½ 1 اصبع زبدة باردة مقطعة مكعبات

80 ثم سكر ناعم

30 غم لوز مطحون

ملعقة صغيرة فانيلا

250 غم طحين

بيضة

½ ملعقة صغيرة ملح

لحشوة الليمون

4 بيضات

240 غم سكر

عصير وبشر 5 ليمونات كبيرة

3 أصبع زبدة بحرارة الغرفة مقطعة مكعبات

2 ملعقة صغية فانيلا

طريقة التحضير:

1. لتحضير العجينة:

تخلط المقادير إما بمحضرة الطعام أو باليد لتصبح عجينة متماسكة ، وتلف بورق بلاستيك وتبرد في الثلاجة مدة ساعة

2. يرش السطح بالطحين وتفرد بالنشابة وتوضع بقالب التارت المتحرك القعر

3. تعاد للثلاجة مدة 20 دقيقة ثم تثقب بالشوكة بعدة أماكن ويوضع فوقها ورق الخبز ثم كمية من حبوب الفاصوليا الجافة لمنع العجبنة من الانتفاخ أثناء الخبز وتخبز في فرن حرارته 175 لمدة 20 دقيقة ثم يرفع الورق والفاصوليا وتخبز 10 دقائق اخرى لتصبح ذهبية

4. لتحضير الحشوة:يفرك السكر ببرش الليمون جيدا ليخرج عطره

5. يوضع قدر فيه ماء مغلي على النار ويوضع فوقه صحن زجاجي يتحمل الحرارة بشكل لا يلامس فيه قاع الصحن الماء وتخفض الحرارة بحيث يغلي الماء ببطء ويوضع البيض وعصير الليمون والسكر ببشر الليمون والفانيلا وتخفق باليد وبشكل مستمر ليذوب السكر

6. يرفع الخليط ويصفى ويترك ليبرد ثم تضاف قطع الزبدة بالتدريج مع التحريك والخفق المستمر لضمان أن تذوب وتختلط بالمزيج

7. يسكب المزيج فوق التارت ويبرد عدة ساعات ويرش بالسكر الناعم ويقدم

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