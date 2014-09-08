فطيرة مبتكرة بالزعتر والزبدة

وصفة مبتكرة ومختلفة تقدمها لسيدتي.نت الطاهية المتميزة إيناس عاهد ،وصفة فطيرة الزعتر بالزبدة لأشهى فطور

المقادير:

للعجينة:



3/4 كوب حليب بودره

3/4 كوب زيت نباتي

5 كوب طحين

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

5 ملاعق صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب لبن زبادي

كوب وربع ماء دافي

للحشوة:

1/2 أصبع زبدة

1/2 كوب زعتر ناشف

1/4 كوب جبنة بازميزان مبشورة

3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة التحضير:



1 تعجن مقادير العجين معا وتترك لساعه تتخمر



2. نأخد قليل من العجينة وتفرد على الطاولة ثم نلفها على شكل رول ونربطها على شكل ربطة

3. نسيح الزبدة ونخلطها مع الزعتر الناشف والجبنة البارميزان والبقدونس

4. نغطس الربط المصنوعة من العجين في خليط الزبدة والزعتر وتوضع على صينينة و تخبز بفرن حامي حتى تنتفخ وتتحمر

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